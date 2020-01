Namorado de Joana Cruz em choque com fim da relação

Joana Cruz

Foto: Direitos Reservados/ Instagram

01:30

André Filipe Oliveira

Uma semana depois de ver o tribunal condenar o homem que a perseguia, há cerca de cinco anos, a uma pena de prisão efetiva, Joana Cruz decidiu recomeçar toda a sua vida. Terminou a relação com o empresário Alberto Índio, com quem namorava há sete anos - também ele vítima do ‘stalker’.A novidade foi contada pelo próprio através das redes sociais. A publicação foi entretanto apagada."Não se escolhem as alturas nem para começar uma relação nem para terminar. Logo quatro dias depois de me dizeres que me amavas a começar 2020. Pensei muitas vezes em escrever aqui esta realidade, mas nunca fui pessoa de esconder as verdades nem de ter vergonha do que sinto".Mais tarde, Alberto dedicou uma mensagem de amor à filha Inês, de 13 anos, que está a travar uma luta contra um cancro. "Estarei contigo sempre com tudo o que mereces! Ser [teu] pai é uma bênção! Amo-te".Joana Cruz não se pronunciou acerca do tema. Otentou o contacto com a radialista, que se mostrou indisponível.