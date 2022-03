Namorado de Kim Kardashian envia mensagem a Kanye West Comediante enfrentou o rapper.

Após várias provocações, o ambiente subiu de tom entre Pete Davidson e Kanye West. Farto das constantes críticas do rapper, o comediante enviou uma mensagem ao ex-marido de Kim Kardashian, socialite com quem mantém uma relação atualmente. Dave Sirus, amigo de Pete, partilhou a conversa através das redes sociais. “Podes tirar um tempo e acalmar-te? A Kim é a melhor mãe que já conheci. Aquilo que ela faz pelos miúdos é incrível. Tens sorte por ela ser a mãe dos teus filhos. Decidi que estou farto de estar calado. Cresce e aparece”, escreveu. Kanye respondeu: “Agora usas impropérios? Onde estás?”. Pete respondeu: “Na cama com a tua mulher”, mensagem que é acompanhada por uma fotografia do próprio. O rapper reagiu: “Bom saber que estás fora do hospital e da reabilitação”. O humorista atacou: “Também. Esses sítios fazem maravilhas para te ajudar. Devias experimentar”.

