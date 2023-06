Namorado de Maria Cerqueira Gomes brilha no Campo Pequeno

Maria Cerqueira Gomes e Cayetano Rivera

Foto: D.R.

01:30

Duarte Faria

Cayetano Rivera Ordonez, atual namorado de Maria Cerqueira Gomes, vai mesmo atuar no Campo Pequeno. O toureiro espanhol, que tem ganho popularidade em Portugal graças à relação com a apresentadora da TVI, é uma das estrelas da Feira Taurina de Lisboa, marcada para 7 de setembro na centenária praça de touros da capital portuguesa.









No mesmo evento atuará também uma das principais figuras do toureio em Espanha: o matador Morante de La Puebla. A estes juntam-se os cavaleiros João Moura Caetano, namorado da atriz e cantora Luciana Abreu, e Marcos Bastinhas. Nesta corrida mista pegam os Forcados Amadores de Lisboa. Os touros a lidar estão por definir.

No dia seguinte, 8 de setembro, a temporada do Campo Pequeno encerra com uma corrida de gala à antiga portuguesa.