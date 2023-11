Namorado de Maria Cerqueira Gomes preso por um terreno

Eva González, ex-companheira de Cayetano Rivera, estará a empatar a separação do toureiro, que agora namora com Maria Cerqueira Gomes, por causa da partilha de um terreno nos arredores de Sevilha.A informação foi avançada por Adriano Silva Martins, comentador da ‘Noite das Estrelas’: “Antes da separação, em maio de 2022, o Cayetano e a Eva González adquiriram, em conjunto, um terreno com 2000 metros quadrados em Mairena del Acor, nos subúrbios de Sevilha. Cayetano quer vender-lhe a sua parte e Eva acha que ele deve ceder-lhe a sua parcela.” Certo é que o ex-casal, que tem um filho em comum, não chega a acordo, o que pode estar a empatar os planos de união do toureiro com a apresentadora da TVI.