Namorado de Rita Patrocínio ansioso para casar Rita Patrocínio e Tiago Teotónio Pereira começaram a namorar no início de 2021 e são pais de Camila.

Rita Patrocínio

01:30

Rita Patrocínio tirou uma fotografia em lingerie e fez questão de partilhar no seu perfil de Instagram. Quem também fez questão de comentar a publicação foi o namorado, o ator Tiago Teotónio Pereira. "Votos de um feliz 2023 também. Que em 2023 concretizes finalmente o teu sonho de casar com esse príncipe encantado que tens ao lado. Porque tu mereces. Força", escreveu na caixa de comentários.



Recorde-se que Rita Patrocínio e Tiago Teotónio Pereira começaram a namorar no início de 2021 e são pais de Camila, que nasceu em setembro desse ano. O casal planeia subir ao altar este ano.

Mais sobre