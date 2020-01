Namorado de Rita Pereira faz implantes capilares: "Estou a perder o meu cabelo. Tenho vergonha"

ão tenho medo de o dizer, mas tenho vergonha de o mostrar. Por isso eu escondo, tanto nas fotos como pessoalmente. E custa-me imenso fazê-lo", admite Guillaume, que afirma que nunca quis que rapar o cabelo fosse a solução, por não se identificar com esse estilo de visual.



, admite Guillaume, que afirma que nunca quis que rapar o cabelo fosse a solução, por não se identificar com esse estilo de visual.

Namorado de Rita Pereira submeteu-se a intervenção estética.











"O olhar e o julgamento das pessoas não me incomodam. Mas sentir-me bem comigo mesmo (na minha pele) é o principal.", disse ainda, ao mesmo tempo que garantiu que teve todo o apoio da família e da companheira, Rita Pereira, para esta mudança importante.





Para tal, Guillaume Lalung revelou estar em Instambul, local onde se situa a clínica que escolheu para realizar o procedimento.



Guillaume ainda partilhou alguns vídeos onde se mostra a rapar o capelo para preparar-se para o grande momento, e poucos momentos antes da operação.







