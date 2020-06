Namorado de Sónia do 'Big Brother' revela que as filhas sofrem ao ver a mãe no programa

A carregar o vídeo ...

Sónia do 'Big Brother' conta noite de sexo com o marido

Sónia Jesus entrou na aventura da nova edição do 'Big Brother' e deixou as duas filhas com o namorado e pai das meninas, Vitor Soares, que entretantoO companheiro da concorrente do reality-show revelou como as filhas,, estão a reagir ao ver a mãe no pequeno ecrã., explica o noivo da vendedora ambulante à 'Nova Gente'.Depois de Sónia ter sido castigada pela produção do programa por ter falado para o exterior da casa para responder ao namorado, acabou por ter a oportunidade de continuar na casa mais vigiada do país , confessou Vitor, radiante pela decisão dos espectadores.O futuro marido da concorrente de 27 anos revela que ainda não está a a planear o grande dia.Ainda assim, não esconde que se a companheira ganhasse o prémio final, no valor de 50 mil euros, o dinheiro seria uma grande ajuda para preparar a celebração., atirou, ansioso por dar o nó.