Novo namorado deixa tudo por amor a Luciana Abreu

Carolina Marques Dias

Luciana Abreu já superou o fim do casamento com Daniel Souza e voltou a dar uma oportunidade ao amor. Henrique Rodrigues, operador de câmara do programa ‘Domingão’, da SIC, roubou o coração à atriz e os dois vivem uma discreta história de amor há cerca de sete meses. Para viver o romance com Luciana Abreu em pleno, Henrique Rodrigues cortou definitivamente com o passado. Para trás ficou um relacionamento de cinco anos, que o profissional da SIC não hesitou em terminar devido à nova paixão.









Apesar de ser recente, o namoro é encarado com grande seriedade pelo casal, que desde os três meses de união tomou a decisão de partilhar casa. Atualmente, os dois vivem juntos num apartamento arrendado em Cascais, com as quatro filhas da atriz, mas já fazem planos para um futuro risonho em família, e partilharam com os amigos a vontade de comprarem uma casa, assim que Luciana Abreu der por terminada a batalha judicial com Daniel Souza (ver caixa).

Depois de ter vivido uma fase conturbada devido ao fim do romance com o guia turístico, com quem teve duas filhas, as gémeas Amoor e Valentine, Lucy mostra agora já ter superado a rutura com a ajuda do novo amor, que lhe devolveu o sorriso.



Guerra em tribunal

Luciana Abreu e Daniel Souza casaram-se em 2017 e separaram-se cerca de um ano depois. Desde então estão em tribunal, com a atriz a acusar o ‘ex’ de violência doméstica. Os dois não se entendem também sobre a guarda das filhas e bens a dividir.