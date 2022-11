Namorado de Dolores Aveiro operado na Madeira

Tal como oavançou em primeira mão no sábado, José Andrade, namorado de Dolores Aveiro, foi operado à bexiga esta segunda-feira, no Hospital Particular da Madeira.O antigo GNR, de 67 anos, tinha esta cirurgia marcada há alguns dias e motivou alguma preocupação.sabe que a intervenção ao companheiro da mãe de Cristiano Ronaldo correu bem, mas ainda ficou internado. Dolores Aveiro, de 70 anos, e José Andrade assumiram a relação em 2006, um ano depois da morte do pai de CR7.No entanto, o casal já se conhecia desde 2002, altura em que o militar cuidava dos jardins da vivenda do clã Aveiro.