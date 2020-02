Namorado orgulhoso de Cláudio Ramos: "Temos de sonhar, acreditar e seguir o caminho"

Na vida, é disto que se trata. Sonhar, acreditar, seguir o caminho, confiar e no momento certo abrir as asas e voar. Sempre, sem medos, apenas com a força determinada da vontade de se chegar", escreveu Diogo Faria na sua conta de Instagram.



O casal, recorde-se, está junto há cerca de três anos e no último começou a mostrar-se sem preconceitos em assumir o amor.



Os dois não podiam estar mais felizes.

Cláudio Ramos assinou recentemente um contrato de exclusividade com a TVI, deixando, desta forma, Cristina Ferreira sozinha na condução do seu programa, situação que está a gerar um clima de guerra e mal-estar na SIC No meio das mudanças, o apresentador tem estado sozinho, uma vez que o namorado, Diogo Faria, se encontra a viajar pelos Estados Unidos No entanto, o ator fez questão de escrever um texto, na sua viagem à Flórida, que, apesar de não referir o nome de Cláudio Ramos, se percebe que lhe é dirigido.