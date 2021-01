"Namoro começou ainda na escola": Mulher de Pizzi revela segredos do casal

01:30

Maria Barros, a mulher de Pizzi, aceitou responder a perguntas dos seus seguidores do Instagram e as que mais recebeu estão relacionadas com a profissão do craque do Benfica. “Como é ser esposa de um jogador? O que é mais difícil?”, questionaram. “Vou responder no sentido de profissão. Para mim, a profissão do Luís é como se fosse outra qualquer, tem prós e contras como outras tantas profissões”, explicou, sem se querer alongar.









A influenciadora digital também acabou por revelar como surgiu a história de amor que a liga ao jogador do Benfica. “Conhecemo-nos no quinto ano. Andávamos na mesma escola. Fomos da mesma turma do sétimo ao décimo segundo ano e começámos a namorar no décimo primeiro. Vai fazer 15 anos em fevereiro.”

O casal tem dois filhos em comum, Afonso, de quatro anos, e Francisco, de quase dois. No entanto, não quer ficar por aqui. “Sempre quis ter três filhos e adorava ter uma menina mas neste momento não está nos nossos planos”, admitiu.





Maria partilhou ainda que o segundo confinamento está a ser “de loucos”.