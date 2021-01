Namoro de Fernanda Serrano em segundo plano: "Estou mais focada nos meus filhos"

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Fernanda Serrano (@fernandaserranooficial)

Sabe-se, no entanto, que a atriz voltou a encontrar o amor junto do personal trainer Ricardo Pereira. No entanto, em entrevista a atriz prefere deixar esse assunto para segundo plano., referiu numa recente entrevista a uma publicação nacional, onde preferiu não fazer comentários sobre o namoro.O foco da beldade da ficção nacional é o bem-estar emocional.Não descarta, contudo, os cuidados com o corpo., prometeu à referida publicação.Sem projetos profissionais definidos, a estrela da TVI aproveita agora o tempo livro para dedicar-se aos quatro filhos, Santiago, Laura, Maria Luísa e Caetana.Recorde-se, Fernanda Serrano utilizou as redes sociais no inicio do novo ano para fazer um balanço fotográfico do que melhor aconteceu em 2020. Uma das imagens mostrava o companheiro Ricardo Pereira, de quem evita falar publicamente.