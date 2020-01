Namoro de filha de Mourinho chega ao fim

Em novembro, quando Matilde Mourinho completou 23 anos, Danny Graham fez-lhe a última declaração de amor pública. O casal, que até então publicava diariamente as aventuras a dois nas redes sociais, estava a celebrar a data em Nova Iorque, nos Estados Unidos, com um grupo de amigos. "Amo-te. Que passemos muitos mais aniversários juntos", escreveu o jovem inglês na legenda de uma fotografia em que surgem abraçados. Mas a relação chegou entretanto ao fim e com isso as redes sociais deixaram de ser alimentadas."A Matilde é muito jovem. É normal que estas relações não durem para sempre. Ela está tranquila quanto a isso", revelou uma fonte próxima da família Mourinho.A verdade é que atualmente a filha de José Mourinho deixou de ter qualquer perfil de Instagram público ativo. Uma mudança que surpreende, uma vez que até então era bastante ativa naquela rede social na qual partilhava, maioritariamente, imagens das viagens que fazia pelo Mundo com o namorado.Nas últimas férias, Matilde e Danny tiveram a companhia da mãe da jovem, Matilde. Juntos, visitaram, por exemplo, as cascatas de Niagara, onde posaram para as fotografias que partilharam com os fãs. Antes disso, em setembro, tinham passado por Itália para festejarem o aniversário de Danny Graham.A relação era aprovada pelas famílias de ambos e Danny era presença frequente na casa de José Mourinho desde o início do namoro, em 2016. Aliás, a relação foi assumida durante umas férias em Portugal nesse ano.Também os pais de Danny faziam questão de elogiar Matilde nas redes sociais.Danny Graham mantém todas as fotografias que partilhou com Matilde Mourinho no Instagram desde 2016.Depois do fim do namoro, o jovem refugiou-se na família e passou a quadra festiva com a mãe, Suriyati Graham, que partilhou uma foto de ambos.O ex-namorado da filha de Mourinho também deixou de ter interesse no Instagram e não faz publicações desde novembro.