Namoro de Gerard Piqué com Clara Chía atravessa crise

Foi no programa de televisão 'Fiesta', do canal espanhol Telecinco, que se avançou com a informação de que Gerard Piqué, de 35 anos, e Clara Chía, de 23, estariam separados. E mais: a crise na relação dever-se-á às saudades que o ex-futebolista tem dos filhos e, também, da mulher, a cantora colombiana Shakira.









Contudo, fontes próximas do casal já vieram negar qualquer rutura, assegurando que tudo está bem entre os dois. “Eles ainda estão juntos. Está tudo bem entre eles”, explica uma fonte citada pelo site Vanitatis.

Recorde-se que Shakira, de 45, se mudou com os filhos - Milan, de nove, e Shasha, de sete - para Miami, o que obrigou Piqué a comprar uma casa nos Estados Unidos para estar mais próximo dos rapazes. Esta decisão terá incomodado Clara. Recentemente, o casal foi visto a discutir na rua, em Barcelona.