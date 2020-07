Namoro de Gonçalo Guedes abençoado por Santo António

Craque reatou namoro com Madalena. Familiares e amigos apoiam casal.

André Filipe Oliveira

O internacional português Gonçalo Guedes, de 24 anos, contou com uma ajuda especial para reconquistar a namorada, Madalena de Sousa Neves, também com 24. A reconciliação foi tornada pública a 13 de junho, coincidindo com o Dia de Santo António, santo casamenteiro.









Desde esse dia que o casal tem partilhado várias imagens apaixonadas, através das redes sociais, mostrando que o período conturbado que viveram há cerca de três meses está arrumado. A felicidade é tal que Gonçalo Guedes conquistou os responsáveis do Valência ao marcar um golo épico durante a partida do clube contra o Osasuna, a 21 de junho.

A nova oportunidade dada ao romance tem sido acompanhada de bom grado pelos familiares e amigos de Gonçalo e Madalena. A irmã da gestora de Recursos Humanos manifestou-se, revelando-se feliz com a decisão dos dois. “Quando o mel é bom, a abelha volta sempre.” Não foi, no entanto, a única a mostrar-se satisfeita. “Voltou o amor”, ou “vê lá se atinas”, pode ler-se.