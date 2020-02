Namoro de Inês Castel-Branco e Pedro Sousa chega ao fim

A paixão que começou nos bastidores da novela ‘Nazaré’, da SIC, entre Inês Castel-Branco, de 37 anos, e Pedro Sousa, de 31, durou apenas quatro meses. Terminadas as gravações, o casal afastou-se e, sabe-se agora que está separado."Ela está bem. Não houve dramas entre eles. Claro que agora não são os melhores amigos, até porque o fim do namoro é recente, mas não ficaram chateados", revelou uma fonte próxima da atriz à ‘Maria’.No início do namoro, os dois atores preferiram manter tudo longe dos olhares públicos. No entanto, em dezembro, Inês Castel-Branco confirmou que estava apaixonada pelo colega durante uma entrevista.Antes disso, durante o programa ‘Passadeira Vermelha’, da SIC, Luísa Castel-Branco, mãe da atriz, disse que não sabia de nada."A Inês nunca me apresentou nem disse publicamente que tinha namorado. Até hoje, só me foi apresentado o meu genro [Filipe Pinto Soares, ex-marido de Inês]. Ainda assim, Luísa mostrou que torcia pela relação. "Ele é muito giro e um bom partido. Vamos ver o que o futuro reserva. Mas enquanto ela não me disser...".A última relação assumida de Inês Castel-Branco tinha sido com César Mourão, em 2014. Já Pedro Sousa teve um relacionamento mediático com Oceana Basílio.