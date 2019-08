Namoro de Liliana Santos com o empresário Gainho Rosa cria tensão entre atriz e Carolina Loureiro

O ambiente entre Liliana Santos e Carolina Loureiro é cada vez mais tenso. As duas atrizes integram o elenco da novela ‘Nazaré’, da SIC, mas mal se falam. Tudo por causa do namoro de Liliana Santos com o empresário Gainho Rosa, que foi namorado de Carolina Loureiro antes desta ter mantido uma relação com David Carreira.Gainho é um conhecido nome na zona de Sesimbra, onde gere um restaurante. O empresário é também um grande amigo de Diogo Marcelino, participante da quarta edição do reality show ‘Casa dos Segredos’, da TVI.Liliana Santos revela-se feliz por esta conquista recente, apesar de manter em total segredo o seu atual estado civil. O novo par romântico foi apanhado em clima de grande cumplicidade em Vilamoura, durante uma viagem ao Algarve. Os dois trocaram beijos apaixonados.Carolina Loureiro, por sua vez, vive um dos momentos mais felizes da sua vida. Prepara-se para regressar à ficção televisiva, como protagonista da novela ‘Nazaré, e, ao que tudo indica, atravessa também um bom momento no campo sentimental.A ex-repórter do ‘Fama Show’ mantém uma relação com João Bon de Sousa, com quem fez uma viagem romântico à ilha do Sal, Cabo Verde.