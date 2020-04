Namoro de mãe de Neymar com futebolista de 22 anos já terminou

O namoro da mãe de Neymar, Nadine Gonçalves, de 52 anos, com o futebolista Tiago Ramos, de 22, chegou ao fim. A informação é avançada pela colunista brasileira Fábia Oliveira, que garante que o jovem já deixou a casa de Nadine, em São Paulo, e voltou para casa da sua mãe, no Recife.Nadine tinha-se divorciado em 2016 e ainda não tinha refeito a vida amorosa. Agora, mostrava-se feliz no amor. ", escreveu, quando assumiu o namoro. No entanto, as coisas não correram como esperava.