Namoro de Manuel Marques e Beatriz Barosa assumido entre amigos

Manuel Marques, de 46 anos, e Beatriz Barosa, de 24, são o mais recente casal da ficção nacional. Apesar de o namoro estar envolvido em polémicas devido ao ator ter acabado com o casamento de mais de uma década para viver o romance com Beatriz, 22 anos mais nova, o casal já não se inibe de assumir a relação junto dos amigos mais próximos, que são o principal apoio da relação.Segundo o site Flash!, o novo casal esteve com parte do elenco da novela ‘Festa é Festa’ no bar do ator Carlos M. Cunha, em Torres Novas, em meados de junho, onde posaram com os colegas Rodrigo Paganelli, Beatriz Costa e Luís Simões. O casal opta, contudo, por locais discretos, longe dos olhares mais atentos do público, para viver o início desta relação.O romance nasceu nos bastidores da novela da TVI e o novo casal está mesmo decidido a investir na relação. Beatriz e Manuel já vivem juntos e mostram-se cada vez mais unidos e apaixonados. Esta decisão aconteceu após o artista ter saído da casa de família onde agora reside apenas a mulher, Ana Martins, e as duas filhas, Inês, de 14 anos, e Elisa, de cinco.Com o fim do casamento, Manuel e a ‘ex’ tentam chegar a um entendimento em relação à guarda das filhas. As responsabilidades parentais têm sido divididas entre os dois, que tentam manter relações cordiais. Apesar da rutura, Manuel faz questão de se manter ativo na educação das meninas, que são a sua prioridade.Ana Martins foi apanhada de surpresa com a notícia da separação e, segundo fontes próximas, ficou magoada com a rapidez com que a relação de Manuel Marques com Beatriz Barosa evoluiu.