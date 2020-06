Namoro de Pedro Teixeira e Sara Matos abençoado pela sogra

A carregar o vídeo ...

Pedro Teixeira e Sara Matos divertem-se na quarentena

Após seis anos de relação, Sara Matos parece finalmente integrada na família de Pedro Teixeira. O ator da TVI não foi o único a assinalar o aniversário da mãe, que completou 60 anos de vida, também a namorada destacou este dia especial, que contou com vários festejos em família.Uma festa com o tema dos Santos Populares em que a atriz fez questão de integrar os preparativos para surpreender a ‘sogra’.Por ter nascido num dia tão especial, no Dia de Santo António, Etelvina teve direito a sardinhas, confetes, chapéus e uma decoração a rigor, com muita música à mistura, o que permitiu um dia repleto de animação.Quem não ficou de fora das celebrações foi a pequena Maria, fruto da antiga relação de Pedro Teixeira e Cláudia Vieira.Apesar de serem poucas as demonstrações públicas, a filha do ex-casal mantém uma relação próxima de Sara, uma vez que a mesma já vive com o pai há mais de dois anos.Pedro respira, assim, de alívio ao ver que a família aceita o relacionamento com Sara Matos e por assistir à boa relação que a namorada mantém com a filha.Recorde-se que o casal conheceu-se na novela da TVI ‘Beijo do Escorpião’, em 2014, altura em que Pedro ainda mantinha a relação com Cláudia Vieira.A aproximação da dupla de atores culminou com a separação de Pedro e Cláudia, mas só em 2017 é que o rosto da TVI assumiu o romance com Sara Matos, que se mantém até à data.Quanto a Sara Matos e Cláudia Vieira, apesar de integrarem as equipas de trabalho da SIC, rejeitam qualquer contacto ou interação, mantendo-se afastadas.