Namoro de Sofia Ribeiro acaba mal e leva a corte de relações

O amor chegou ao fim. Após um ano e meio de relação, Sofia Ribeiro terminou o namoro com João Almeida Henriques e está novamente solteira.A rutura aconteceu no início do ano, altura em que, tal como ohavia noticiado, o casal vivia um período de maior afastamento, com a atriz a viajar para o Brasil apenas na companhia de amigos.Já em Portugal, Sofia fez saber que tem vivido o período de isolamento sozinha em casa, sem a habitual companhia do namorado com quem já dividia o seu apartamento. Momentos de solidão que denunciaram a crise na relação, que acabou mesmo por não resistir.O fim do namoro levou ao corte de relações entre o casal que eliminou o contacto nas redes sociais, evidenciando o clima de mal-estar.Discreta no que à vida amorosa diz respeito, a artista preferiu viver o fim da relação em silêncio, não se pronunciando até à data sobre sobre a rutura com o empresário, com quem mantinha uma vida em comum.Ao longo do últimos meses, João Almeida Henriques tornou-se no principal apoio da atriz, que viveu uma dolorosa luta contra o cancro e ainda revela alguns medos e inseguranças. Os dois mostravam-se muito apaixonados e chegou a ser noticiado que o empresário teria pedido Sofia em casamento durante umas férias nas Maldivas.Recorde-se que a atriz, de 35 anos, foi casada com o modelo Ruben Rua. O enlace durou apenas quatro meses e terminou em 2012.