Nani de férias com a família no calor das ilhas Turcas e Caicos

A jogar no Orlando, nos EUA, é frequente ver Nani a aproveitar os tempos livres nas praias de Miami, mas nada como uns dias de férias relaxantes para conhecer outros paraísos.De férias, o craque português viajou com a companheira, Daniela, e o filho Lucas até um destino exclusivo, que está muito na moda: as ilhas Turcas e Caicos, no mar das Caraíbas.Este ano, também Cristina Ferreira escolheu este local para descansar e a celebridade internacional Kim Kardashian não abdica de uns dias por ano nestas ilhas paradisíacas, em que a areia branca e as águas cristalinas fazem as delícias de quem por lá passa.