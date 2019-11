Nani e Daniela trocam alianças em dezembro

Juntos desde 2007, Nani, de 33 anos, e Daniela Martins, de 35, decidiram agora oficializar a relação. O jogador e a companheira vão casar-se em dezembro, na Basílica da Estrela, em Lisboa, e a festa irá decorrer na Quinta da Bella Vista, na Caparica, Almada, num luxuoso espaço com vista para o rio Tejo, segundo apurou oO casal, que já tem um filho em comum, Lucas, de cinco anos, anunciou o noivado em abril de 2012, mas acabou por ir adiando o enlace. "Estou muito feliz por anunciar que estamos noivos", escreveu, na altura, o internacional português no Twitter e no Facebook, na legenda de uma foto onde surge ao lado da companheira.O jogador, que atualmente integra o plantel do Orlando City, nos EUA, conheceu a companheira quando assinou pelo Manchester United. Daniela nasceu no Barreiro, mas mudou-se para Inglaterra com os pais ainda criança. A relação foi logo assumida e, desde então, o casal não se coíbe de trocar declarações de amor nas redes sociais.No entanto, o namoro já passou por vários altos e baixos e, em 2011, por exemplo, surgiram rumores de traição por parte do craque.Nani aproveita agora uma pausa nos jogos para concretizar um desejo antigo.