Nani goza dias de sonho no calor do México com a mulher Daniela

O casal, em conjunto com o filho Lucas, ficou a maior parte do tempo no resort de luxo, onde tem tudo aquilo que deseja para umas férias de sonho.Desde a praia privada, a restaurantes exclusivos, a família do jogador português pôde desfrutar de momentos dos quais já sentia grandes saudades. "De volta ao paraíso. Abençoada", escreveu Daniela na sua conta de Instagram.O clã passou a viver na Flórida, rodeado de luxos, e todos já parecem perfeitamente adaptados à vida no continente americano.Através das redes sociais, Daniela tem por hábito revelar como são os seus dias nos EUA, em que o filho é a grande prioridade. As fotografias que partilha nas praias de Miami fazem ‘inveja’ aos amigos, que se mostram encantados com o estilo de vida do casal na Flórida.O enlace foi consumado na Basílica da Estrela, em Lisboa. O casal garantiu ter vivido um dia de sonho rodeado pela família e amigos mais próximos.