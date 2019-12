Nani troca alianças em cerimónia intimista na Basílica da Estrela em Lisboa

Foi na Basílica da Estrela, em Lisboa, que Nani e a companheira, Daniela, juntos desde 2007, oficializaram este domingo a relação.Um momento especial para o casal que também batizou o filho Lucas, de seis anos. À chegada, o jogador do Orlando City, dos EUA, que aproveitou a pausa no calendário de jogos para realizar o matrimónio, mostrava-se tranquilo e sereno.Tal como manda a tradição, a noiva foi a última a entrar na igreja, acompanhada pelo pai, e não escondeu o nervosismo, naquele que foi um dos momentos mais especiais da sua vida.Uma cerimónia discreta, à porta fechada, que contou apenas com a presença de familiares e amigos próximos do casal.O copo d’água decorreu na Quinta da Bella Vista, na Caparica, em Almada, num luxuoso espaço com vista para o Tejo.Apesar de ser um momento de grande felicidade para a família, Nani não contou com a presença dos irmãos. O craque escolheu alguns dos amigos mais próximos como padrinhos de casamento.