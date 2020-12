Nani vive dias de sonho nas Caraíbas com a família

01:30

André Filipe Oliveira

O merecido descanso! Dirão os muitos que acompanham o percurso de Luís Nani nos relvados - atualmente veste as cores do Orlando City. O jogador viajou há cinco dias com a mulher, Daniela Martins, e o filho Lucas para as Caraíbas e tem aproveitado os dias de calor intenso para recarregar baterias.A família tem desfrutado das praias de água cristalina, onde se aventura a praticar mergulho. À noite divertem-se nos restaurantes e salão de jogos.Esta escapadinha de sonho foi um presente de Nani para o filho Lucas, que completa amanhã sete anos de vida.Nas redes sociais, Daniela Martins tem partilhado vários registos fotográficos das férias em família. Os admiradores elogiam a cumplicidade da família e desejam a continuação de dias felizes.