"Não basta um pedido de desculpa": José Cid ameaça processar CNN

Cantor não gostou da “piada” feita com o seu nome e com a música 'Imagine', de John Lennon.

José Cid

Foto: Direitos Reservados

01:30

José Cid ameaça processar a CNN Portugal pelo que considera uma piada de "mau gosto", "ultrajante" e "indigna" que envolveu o seu nome, na passada terça-feira num dos blocos informativos do canal.Na introdução a uma peça que mostrava um grupo de alunos a cantar ‘Imagine’, o jornalista Pedro Bello Moraes referiu-se ao tema original como sendo de Elton John, corrigindo depois para José Cid, num reparo que mereceu sorrisos da jornalista com quem dividia o estúdio, Rita Rodrigues. Só depois veio a correção. "Enganei-me. É de John Lennon".Ora, Cid não gostou da brincadeira nem do contexto em que foi feita. "Fazer uma piada destas numa altura de guerra fica mal", desabafa o cantor, que considera empregar e dar casa a um casal de refugiados ucranianos com crianças. E remata: "Vou processar. Não basta um pedido de desculpas". Contactada pelo CM fonte oficial do canal diz não ter qualquer informação sobre a intenção de Cid.