“Não descarto a hipótese de ter mais filhos", confessa Manuel Marques Casal conheceu-se na novela ‘Festa é Festa’ (TVI) e assumiu a relação em setembro de 2021. Agora pondera formar família.

Manuel Marques e Beatriz Barosa

Foto: Direitos Reservados

11 fev 2022 • 01:30

Manuel Marques, de 46 anos, e a namorada Beatriz Barosa, de 25 anos, não descartam a hipótese de constituir família. “Temos ambos este sentido de família. Não descarto a hipótese de ter mais filhos”, disse o ator à ‘Caras’. Manuel já é pai de duas meninas, fruto do casamento com Ana Martins.



O casal de artistas, que se conheceu nas gravações da novela da TVI ‘Festa é Festa’ e assumiu a relação em setembro do ano passado, desvaloriza a diferença de idades que o separa: 21 anos. “Há diferenças entre nós, mas a complementaridade é maior”, afirmou Manuel Marques. E acrescentou: “A Beatriz tem uma cabeça muito adulta, mas também tem aquele lado fascinante da sua idade”.

Mais sobre

artigos relacionados