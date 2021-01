"Não é fácil viver contigo pelo teu ego": Rui Oliveira faz confissão sobre Goucha

01:30

Carolina Cunha

Pela primeira vez, Manuel Luís Goucha, de 66 anos, recebeu o companheiro Rui Oliveira para uma conversa sem barreiras no seu novo programa das tardes da TVI.









Junto há 21 anos, o casal falou sem tabus do amor, que nasceu numa noite de Santo António e que os une há mais de duas décadas. “Quando te conheci, é evidente que estávamos numa brincadeira, e à saída do restaurante acho que nos abraçámos e tu derretes-te a rir. Passados uns dias, eu estava em casa e tu tocaste à campainha”, recordou Rui, que não esquece o primeiro encontro. “Então fui eu que me atirei a ti”, brincou Goucha.

Contudo, apesar de viverem uma relação unida, nem tudo é um mar de rosas na vida do casal, e a profissão de Manuel Luís Goucha já levou a alguns momentos de tensão devido ao seu ego. “Não é fácil viver contigo, como não deve ser fácil viver com pessoas que têm o mesmo trabalho. São pessoas com o ego muito grande e temos de nos habituar a isso. Houve momentos em que não soube como atuar. Era a primeira vez que vivia com um homem. Embora tivesse tido relacionamentos com homens, nunca tinha vivido com homens, vivi sempre com mulheres. No início eu, não sei se te lembras, disse: ‘Não vim para destruir, eu vim para construir’”, revelou Rui Oliveira, ressalvando que nem sempre foi fácil adaptar-se ao estilo de vida do apresentador.





Anos mais tarde, em 2018, a relação foi oficializada, quando os dois decidiram dar o nó. Um casamento feliz, dividido entre Lisboa e o Alentejo, no qual o casal garante que tem “construído muito em comum”. “O nosso casamento prossegue porque temos sentimentos que nos ligam e depois já foram tantas as lutas que tivemos, que são marcos importantes de conquista, que não podem desvanecer de um momento para o outro. Sabemos que todos os casais têm problemas e nós também os tivemos, e se calhar ainda vamos ter, mas o importante é a solução e não o problema”, disse Rui, que destaca a generosidade do companheiro, uma das características que o apaixona. Um momento de emoção que levou Goucha a declarar-se ao companheiro em direto: “Fiquei a amar-te muito mais hoje”.