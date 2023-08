“Não esperava nada esta loucura”: Sutiã de portuguesa na América vale trabalho na 'Playboy'

Nunca Verónica Correia, de 21 anos, imaginou tanto barulho por causa de um sutiã. A lusodescendente, que vive nos EUA e que atirou o seu sutiã - tamanho 36G - para o palco, durante um concerto de Drake em Brooklyn, Nova Iorque, deixando o músico eufórico (pediu para procurar a dona do sutiã), saltou para as bocas do mundo e até já fechou um contrato com a ‘Playboy’. Garante, no entanto, que o que fez foi espontâneo. “Eu fui para o concerto sem qualquer intenção de fazer aquilo. A ideia era obviamente manter o meu sutiã vestido até ao fim”, diz, entre risos, aoSaiba mais no Correio da Manhã