“Não gosto de mulheres”: Marisa Liz esclarece rumores de romance com Aurea

01:30

Depois dos rumores de um romance entre Marisa Liz e Aurea, a cantora de Amor Electro veio a público esclarecer toda a polémica. Durante o programa ‘5 para a Meia Noite’, da RTP1, Filomena Cautela abordou o tema e a artista não tardou a falar sobre o assunto."Quando nós dissemos que vinhas cá, muita gente perguntou se tu já tinhas namorado. Há quanto tempo é que tu já não estavas solteira?", atirou a apresentadora. Marisa Liz respondeu: "há 12 anos".No entanto, esclareceu de imediato a sua orientação sexual: "Mas eu não gosto de mulheres, apesar do que acham! Eu adoro mulheres, como amigas, mãe e filha", disse.Recorde-se que os rumores de uma alegada relação surgiram depois de as duas amigas terem terminado as relações no mesmo dia.