“Não gosto de pessoas falsas”: Flávio Furtado declara guerra a Lili Caneças

Flávio furtado diz que nunca mais fará televisão com a rainha do jet set.

Flávio Furtado comenta reality shows na TVI há 15 anos

01:30

Flávio Furtado declarou guerra a Lili Caneças. Os dois comentadores, que já partilharam muitos programas da TVI e que apareceram juntos por diversas vezes em eventos, estão de costas voltadas.Convidado de Ruben Rua e Maria Cerqueira Gomes no programa ‘Em Família’ (TVI) do passado sábado, Flávio Furtado foi questionado sobre se gostava mais de Cinha Jardim ou de Lili Caneças. O comentador não hesitou em responder: "Cinha Jardim". E depressa justificou a sua escolha: "Não gosto de pessoas falsas. Não gosto de pessoas que pela frente te abraçam e dizem que és como um filho, e que depois, por trás, dizem o pior de ti. Estou a falar da Lili Caneças. Maria Alice Carvalho Monteiro", revelou, para que não houvesse dúvidas.Sem revelar pormenores sobre o que se terá passado entre os dois, Flávio Furtado explicou os motivos da sua opinião sobre a rainha do jet set: "Eu comecei na TVI há 15 anos com duas senhoras, a Maria da Graça [Cinha Jardim] e com Maria Alice. A Maria da Graça é uma amiga. A Maria Alice é uma pessoa que fez televisão connosco e que, se fosse hoje, eu não faria. Com a Cinha eu tenho um casamento perfeito em televisão."