"Não me dava jeito um novo amor", diz Sofia Ribeiro Atriz vê estrear esta segunda-feira a novela em que é protagonista.

Foto: Luís Manuel Neves

Sofia Ribeiro, de 39 anos, é a protagonista da novela ‘Senhora do Mar’, que estreia esta segunda-feira na SIC. A atriz assumiu que está "com um friozinho na barriga, uma ansiedade e uma vontade de a ver cá fora, de a partilhar com o público".



A estrela do canal de Paço de Arcos contou ainda que as sobrinhas - que vivem com ela - não dão muita importância à sua profissão, mas estão cheias de vontade de ver este projeto e "hoje, a tia deixa-as deitar um bocadinho mais tarde". Já sobre a vida pessoal, garante que está solteira e "ótima". "Cabeça ocupada não sente falta de nada. Sinto-me completa a nível familiar, profissional e, sinceramente, não tenho tempo. Só se ele me caísse aí de paraquedas. Confesso que não me dava jeito um novo amor", afirmou em tom de brincadeira.