"Não me revejo na postura da senhora Cristina": Suzana Garcia recusa continuar no 'Você na TV'

Suzana Garcia, a advogada que integrava o painel de comentadores da Crónica Criminal do ‘Você na TV!’ (TVI), assume que recusou continuar no programa devido ao regresso de Cristina Ferreira ao canal."Quando a senhora Cristina Ferreira deixou a TVI foi um verdadeiro tremor de terra. Ninguém estava à espera. Com ela saíram também muitos comentadores e o Manuel Luís Goucha sentiu-se quase despejado. Eu fui convidada para passar da Informação para lá e senti-me no dever de dar o meu contributo e aceitei", começa por explicar. "Foi um prazer imenso o tempo que lá estive. Mas agora já não quero fazer parte daquilo", frisou.Quando Cristina Ferreira assumiu o cargo de diretora de Ficção e Entretenimento, a 1 de setembro, convidou Suzana Garcia a ficar. A advogada recusou. "Deixou de fazer sentido para mim continuar. Estando à frente do Manuel Luís Goucha fazia todo o sentido. É uma pessoa que admiro muito, mas à frente de outros não. Há coisas que não se fazem e eu tenho memória. Não consigo sorrir perante pessoas que fizeram coisas com as quais não concordo", atirou. "A ambição não é ganância e devemos lembrar-nos sempre daqueles que nos ajudaram e puseram no lugar onde estamos."Sobre a estrela da TVI, Suzana é clara: "Chegou onde chegou com trabalho, dedicação e muito mérito, mas há meios e meios de se atingirem os fins e eu não me revejo na postura da senhora Cristina, nem na forma como saiu da TVI. E também não me surpreendeu a sua saída da SIC."Quanto à ‘Era Cristina’, designação usada pela apresentadora, a advogada diz que "até isso incomoda". "Como não tenho essa visão de mim tão megalómana não me revejo. São diferentes formas de estar na vida", observa.Em relação ao seu futuro na televisão, Suzana deixa tudo em aberto: "Acabei de enterrar um marido e eu pertencia apenas a este marido, não andei a saltitar. Agora vou esperar que surjam novos candidatos a marido".Uma das decisões mais controversas tomadas por Cristina Ferreira assim que assumiu o cargo de diretora de Programas da TVI foi afastar Cláudio Ramos da condução do ‘Big Brother’ e chamar Teresa Guilherme. Muitos dos telespectadores não compreenderam a atitude e manifestaram o desagrado nas redes sociais.De regresso ao canal onde cresceu enquanto apresentadora, e com novas funções, Cristina Ferreira tem apostado nos amigos. Manuel Luís Goucha tem espaço para entrevistas, além da sua prestação no ‘Você na TV!’; Ruben Rua regressa ao canal depois de ter perdido o contrato de exclusividade durante o período de confinamento; e Pedro Teixeira continua a ser um dos rostos mais importantes do entretenimento, dando cartas em várias áreas. Nas suas redes sociais, a diretora de Ficção e Entretenimento faz-lhes constantes elogios.Carlos Ribeiro voltou à televisão 15 anos depois para apresentar o ‘Somos Portugal’, mas deixou de ser chamado. "Se eventualmente for afastado, fico triste, porque acho que estava a fazer bem o meu trabalho e as reações das pessoas também eram boas. Claro que nem toda a gente gosta", disse.Com a ‘Era Cristina’, o apresentador do ‘Querido Mudei a Casa’ deixou de ser Gustavo Santos e passou a ser João Montez. "Sei que não há imprescindíveis, mas há uma coisa chamada humanidade. A TVI nem um obrigado me deu. Nem um telefonema me fez", afirmou Gustavo à ‘TV Guia’.Isabel Silva foi a menina querida de Cristina Ferreira ao longo de vários anos, mas as duas acabaram por afastar-se. ‘Belinha’, como é conhecida, perdeu destaque no canal e só conseguiu recuperá-lo depois de a estrela ter saído para a SIC.