“Não me revi no ator que fez de mim”: Marco Paulo reage a nova série da SIC

Miguel Azevedo

Foi entre amigos que Marco Paulo assistiu, domingo à noite em sua casa, à série (convertida num telefilme de quase três horas) sobre a sua vida que, desde o ano passado, a SIC anunciava com pompa e circunstância. O cantor, que não tinha feito qualquer visionamento prévio da produção ("sempre quis ver na mesma altura que todos os portugueses"), revelou ao CM que se emocionou com algumas cenas, nomeadamente "a da ida para a tropa e a do funeral da sua mãe", mas faz também alguns reparos.



"Gostava de ter visto mais cenas de estrada e de concertos, porque sempre fui um artista de palco", disse o cantor, que apesar de elogiar os dois atores que o representaram, Diogo Martins e Fernando Luís, considera que este último não terá sido a escolha ideal. "Do ponto de vista da representação ele esteve, claro, muito bem, mas fisicamente não me revi nada nele", confessou. A série ‘Marco Paulo - A História da Minha Vida’ foi a grande aposta da SIC para entrar no novo ano. Está agora disponível na Opto.

