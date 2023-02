Não param as acusações a Rúben da Cruz... agora é uma famosa atriz

A diferença entre mim e a Filipa é que eu não tenho um filho nos braços, pequenino"

"A Filipa para chegar a este dia precisou de uma coragem que eu não tive. Não tive e calei, calei demasiado tempo, vários anos, por medo, por não querer escândalos, por custar-me falar do assunto, por toda a dor e sofrimento que isso me causou. Por tudo o que vivi a seguir

"seriamente doente" e dizendo ainda:

"Para as pessoas que acham que ela não devia ter feito isso: só cada um de nós é que sabe a dor, a dificuldade, o que nos vai na alma.

"Onde está a união entre as mulheres? Onde está o respeito? O que faz uma mulher meter-se com um homem que sabe que tem uma família, que tem mulher, que tem filho, que tem namorada, que tem noiva? O que faz outra mulher interferir numa relação? Sabemos quem deve responsabilidades é ele, mas eu pintava a minha cara de m**** por me meter com uma pessoa [comprometida]... Um dia, umas horas, por causa de sexo?

uma jovem influenciadora [Maria Batista] que diz ter sido abordada e convidada para ir para um hotel, Rúben da Cruz volta a ver novas acusações surgirem contra si. Desta feita é a atriz Sofia Ribeiro, antiga namorada do DJ, que na sua página do Instagram, se mostra solidária com Filipa Falcão (atual namorada de Ruben da Cruz) que veio a público revelar ter sido traída., começou por dizer Sofia Ribeiro através de um vídeo gravado em casa., disse dando a entender que também terá sido traída por Rúben da Cruz.", desabafou, revelando que ficouE acrescenta:Se for preciso isto para a Filipa ter força para seguir com a sua vida, para se cuidar, para cuidar do seu lindo filho, para se agarrar às pessoas maravilhosas que tem à sua volta e que gostam dela, que a tratam bem, como ela merece, porque ninguém merece ser tratado assim", disse.No final do video Sofia Ribeiro deixou ainda um recado para todas as mulheres e para hipocrisia que se vive entre elas.