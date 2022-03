"Não podia confiar mais": Melinda Gates quebra silêncio sobre o divórcio milionário

Ex-casal tem três filhos em comum

Foto: Direitos Reservados

01:30

Vânia Nunes

Melinda Gates falou pela primeira vez sobre o mediático divórcio de Bill Gates. A bilionária afirmou, em entrevista ao programa ‘CBS Mornings’, que "não houve um momento ou uma coisa específica que tenha acontecido" para determinar o divórcio, mas sim o desgaste da relação. "Já não era saudável e não podia confiar mais no que tínhamos."Sem pudores, falou ainda do caso amoroso do ex-marido com uma funcionária da empresa da família, Microsoft, em 2020. "Acreditei certamente no perdão, pensei que tínhamos trabalhado nessa direção."Depois da separação, Melinda, de 57 anos, passou momentos de grande sofrimento. "Cheguei a deitar-me no chão em lágrimas a pensar em como seguir com a vida, claramente tinha muita raiva, mas isso faz parte do processo." Agora, está mais otimista. "Sinto que estou a virar a página para um novo capítulo. Estou mesmo entusiasmada pelo que está para vir."Casamento de 27 anos chegou ao fim em maio do ano passado.