“Não sei o que vou fazer a 20 mil euros”: Joana vence 'Big Brother'

01:30

Rute Lourenço

Chegou ao fim, no último sábado, o reality show ‘Big Brother - Duplo Impacto’ e a vitória foi para Joana Albuquerque, que cilindrou o ex-namorado Bruno Savate, arrecadando 62% dos votos dos telespectadores. Um resultado surpreendente para quem se encontrava nos estúdios da Venda do Pinheiro e até para a própria vencedora, conhecida como ‘Beta de Cascais’, que, após protagonizar várias polémicas, não estava à espera de ser a preferida dos portugueses. “Não sei o que fazer a 20 mil euros, nunca tive esse dinheiro. Estou chocada! Vou fazer roupa, mas não vou gastar todo”, disse, eufórica, a vencedora.









Após a gala, as críticas por parte dos fãs de Bruno Savate – que não foi além dos 38% dos votos , arrecadando 7500 euros – subiram de tom, com acusações de manipulação dos votos.

O final do reality show marca a despedida de Teresa Guilherme do canal de Queluz de Baixo. Após o fim do formato, a apresentadora fica sem trabalho na TVI e, ao CM, já revelou estar disponível para negociar com outras estações. Para já, a estrela, de 65 anos – que regressou ao canal pela mão de Cristina Ferreira – diz que vai voltar a dedicar-se às suas palestras motivacionais.



Cláudio fura confinamento

Após a final, Cláudio Ramos ignorou as medidas do Governo face à Covid-19, que impedem a circulação entre concelhos, e viajou até ao Santuário de Fátima.