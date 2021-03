“Não sei se vais ter dinheiro para me pagar”: Agnes ameaça ex-namorada do ‘rei dos aspiradores’ com tribunal

01:30

Rute Lourenço

Agnes Arabela, a atual namorada do milionário das orgias Matthias Schmelz, continua sem dar tréguas à rival Iara Dias. Depois de as duas se terem envolvido numa feia troca de insultos nas redes sociais, a ex-concorrente da ‘Casa dos Segredos’ ameaça agora agir judicialmente contra Iara, que no passado manteve um relacionamento com o ‘rei dos aspiradores’, que começou quando a jovem tinha apenas 16 anos."O meu advogado vai entrar em contacto contigo para pedir as provas de tudo o que disseste contra mim. Prepara-te. Não sei se vais ter tanto dinheiro para me pagar pelos danos morais", afirmou Agnes num vídeo.Recorde-se que, durante a guerra na internet, Iara Dias acusou Agnes de negligenciar os dois filhos. "Sabia perfeitamente que o ex-marido dava tareias à filha e admitia para que tivessem um tecto. Mandava a filha para a escola com piolhos e não se preocupava com a higiene dela. Mandava a filha com roupas que não lhe serviam para a escola. Querem falar sobre dignidade?", ripostou a ex-namorada do alemão, acusado de abuso sexual de menores.Iara Dias não poupou críticas à romena e, através de um longo vídeo, ironizou sobre o que as duas têm em comum. "Temos algumas coisas em comum. Eu sou p***, mas tu também o és. Temos coisinhas em comum. O gosto por homens também é o mesmo... Eu é que sou frustrada? Queres ganhar o quê? Fama e dinheiro?", deixou no ar.