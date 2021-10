“Não somos um casal perfeito”: Lourenço Ortigão e Kelly Bailey juntos há cerca de quatro anos

“Somos só um casal, mais nada. Há muita pressão nesse sentido, mas tentamos ao máximo aliviá-la. Não somos um casal perfeito, nenhum casal é perfeito”, disse o ator em conversa com Daniel Oliveira no ‘Alta Definição’ (SIC).



Lourenço Ortigão e Kelly Bailey estão juntos há cerca de quatro anos e tornaram-se num dos casais mais acarinhados pelo público português. Porém, a exposição mediática leva a que o casal sinta pressão em corresponder às expectativas.“Somos só um casal, mais nada. Há muita pressão nesse sentido, mas tentamos ao máximo aliviá-la. Não somos um casal perfeito, nenhum casal é perfeito”, disse o ator em conversa com Daniel Oliveira no ‘Alta Definição’ (SIC).

Unidos para lá do pequeno ecrã, o galã destaca as qualidades da namorada, que considera o seu grande pilar. “A Kelly é o prolongamento de mim. Somos parecidos a todos os níveis. É focada, objetiva, ambiciosa, muito boa. (...) Tem a vantagem de se identificar comigo e eu com ela”, acrescentou.





Atualmente, o casal está a desfrutar de alguns dias de descanso na ilha da Madeira.





Ainda que à distância, Kelly Bailey fez questão de apoiar o designer Luís Carvalho na 57º edição da ModaLisboa. Nas redes sociais, partilhou várias fotografias com propostas do designer português que primam pela irreverência.