"Não tem intenção de ofender": A fotografia de Carlos Costa que está a chocar os fãs

Carlos Costa publicou uma fotografia em lingerie e os seguidores não se pouparam em comentários. "Aí oh pah! Por muito que me esfregue pelos tapetes cá de casa, estes não voam! O que é que o tapete do 'Aladino' tem que os meus não têm?, pode ler-se na legenda da foto.Uma hora depois da publicação da foto, Carlos decidiu deixar uma nova mensagem aos fãs: "Gente, vamos lá ter calma! é apenas uma foto em lingerie. A foto não tem intenção de ofender nem chocar ninguém. Como podem ver na legenda até estou a brincar com a situação... porque como devem calcular não passo a vida de lingerie a pavonear-me pela casa. É só uma foto! É só um corpo! Calma".O cantor já conta com 1580 gostos na fotografia e com mais cinquenta comentários.