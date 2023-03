“Não tenho nada a perder, antes pelo contrário”: Marido de Goucha é novo reforço da CMTV

Rui Oliveira é o novo rosto do Entretenimento da. O marido de Manuel Luís Goucha vai ter um programa com a apresentadora Maya, mas o formato ainda está no segredo dos Deuses. Em declarações ao CM, Rui Oliveira conta como surgiu esta hipótese."Recebi o convite com surpresa, dado que não pensava em fazer televisão, ainda por cima como coapresentador. Aceitei o desafio porque gosto de me pôr à prova. Não tenho nada a perder, antes pelo contrário!", afirmou.Sobre o cenário que está em cima da mesa e ter uma apresentadora ao seu lado, Rui Oliveira não tem dúvidas: "Gosto da ideia de ir trabalhar com a Maya, pela estima que lhe tenho, confiando totalmente na sua experiência. Estou a ser muito apoiado na CMTV, nomeadamente ao nível da formação pela qual vou passar, tendo Francisco Penim como formador. Sem esquecer a simpatia com que todos os que já conheci me receberam e, em particular pelo diretor-geral editorial, Carlos Rodrigues, autor do convite".E termina: "Agora é esperar para começar. Claro que me sinto nervoso... ainda por cima tendo cá em casa o melhor, mas que sempre apoiou a minha decisão.""Se lhe propuseram o desafio e se ele o aceitou, acho que é preferível que lhe corra mal para tirar o sentido da televisão, do que não aceitar e depois ficar na dúvida de como é que teria sido se tivesse aceitado. Não vou ficar nada nervoso porque não é a minha vida, é a vida do Rui. Eu sou muito crítico, por isso tentarei dizer-lhe aquilo que sempre digo: ‘ser natural’. O que é um perigo porque o Rui também não tem filtro, mas também é isso que lhe dá graça."