“Não tenho qualquer relação com o Flávio”, garante Cláudio Ramos

01:30

Cláudio Ramos, que se prepara para apresentar ‘Big Brother - Desafio Final’, da TVI, falou numa entrevista à revista ‘TV Guia’ sobre o afastamento de Flávio Furtado dos comentadores das galas da nova edição do formato. “Não tenho qualquer relação com o Flávio. Nunca conheci, nunca falei, é-me indiferente. Mas o Flávio já foi convidado do meu programa várias vezes e foi tratado como qualquer outra pessoa que lá vá”, começou por dizer o apresentador do ‘Dois às 10’.









“Não pus nenhuma condição na apresentação do programa. Não afasto ninguém, porque não gosto de tirar trabalho a ninguém. Uma coisa é o meu trabalho, outra coisa é a nossa vida. Quando as cortinas fecham, cada um segue o seu caminho”, rematou.

Recorde-se que o apresentador e o comentador têm uma relação distante motivada por uma zanga antiga já confirmada publicamente por Flávio Furtado.