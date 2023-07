“Não tive nada a ver com esse assunto”: Cláudia Vieira nega boicote à rival Sara Matos Atriz nega que tenha impedido Sara Matos de estar no casamento de Inês Mendes da Silva.

Duarte Faria

Incomodada com as notícias que têm vindo a público que dão conta de que teria tido influência na ausência da ‘rival’ Sara Matos no casamento da agente dos famosos Inês Mendes da Silva, em junho, Cláudia Vieira pronunciou-se sobre o assunto durante a presença no Alive. “Não partiria de mim dizer a uma amiga quem deve convidar para o seu casamento ou não. Isso é completamente falso, não tive absolutamente nada a ver com esse assunto.”



Recorde-se que Pedro Tei- xeira esteve sozinho no casamento da agente, isto apesar de, na altura, ainda não ser conhecido que estava separado de Sara. Cláudia esteve no evento ao lado do atual companheiro, João Alves.

