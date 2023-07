“Não vos consigo explicar as saudades que sentirei”: Elton John dá último concerto da carreira

Foi emocionado e com o clássico ‘Goodbye Yellow Brick Road’ que Elton John encerrou oficialmente, este sábado, aos 76 anos, a carreira ao vivo. O derradeiro concerto aconteceu em Estocolmo, na Suécia, com o cantor a declarar: “Não vos consigo explicar as saudades que sentirei dos fãs e o quão sensibilizado me sinto pelo seu apoio. Vou levar-vos sempre na mente, no coração e na alma”, disse.Ao final de mais de 4600 atuações em “52 anos de pura alegria a tocar música”, acrescentou, o cantor vai agora dedicar-se mais à família, ao marido, o produtor de cinema David Furnish, e aos dois filhos adotivos, Zachary e Elijah, com 12 e 10 anos. Já disse, contudo, que pontualmente poderá vir ainda a fazer um ou outro concerto. As digressões, no entanto, essas acabaram definitivamente. “Andar em digressão é cansativo. Tira-me tempo para estar com a minha família e os meus filhos”, justificou recentemente em entrevista.

Durante o concerto em Estocolmo, o cantor recebeu uma mensagem de surpresa dos Coldplay, que lhe agradeceram em nome dos músicos que ajudou e inspirou. A digressão de despedida de Elton John arrancou em 2018 e é já uma das mais lucrativas da história da música, com receitas superiores a 800 milhões de euros.