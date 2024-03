“Não vou dizer que não tive receio, porque o meu coração bateu mais forte": Repórter da TVI agredida em direto

01:30

Ticiana Xavier sofreu uma agressão durante a emissão do ‘Dois às 10’ (TVI) de quinta-feira. A repórter estava em Matosinhos, para dar conta de alguns detalhes sobre o caso de dois idosos que foram assaltados e agredidos dentro da própria casa, quando foi abordada por um homem que a empurrou e impediu a continuação de trabalho.Já mais calma, a jornalista recorreu às redes sociais para explicar o sucedido. "Não vou dizer que não tive receio, porque o meu coração bateu mais forte e a minha respiração acelerou, mas tentei manter a calma e não me esquecer de que estava ali para fazer um direto sobre o assalto violento aos idosos", escreveu. "Fiquei sem perceber o que é que ele pretendia, mas não estava relacionado com o caso do assalto violento. Quando terminámos o trabalho ele já estava numa outra rua com dois agentes da Polícia Municipal que estavam ali perto", continuou.Por fim, Ticiana Xavier garantiu estar bem, assim como o repórter de imagem. Osabe que a jornalista vai apresentar queixa. Recorde-se que a agressão a jornalistas é um crime público.