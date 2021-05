Naomi Campbell anuncia nascimento da primeira filha aos 50 anos

Uma pequena e linda bênção escolheu-me para ser sua mãe. Sinto-me tão honrada por ter esta alma gentil na minha vida, não há palavras para descrever a ligação para a vida que tenho com o pequeno anjo. Não há amor maior", escreveu na legenda.



Uma notícia que surpreendeu os fãs da modelo já que nunca tinha falado sobre a maternidade.



A imprensa internacional avança que se terá tratado do recurso a uma barriga de aluguer.



Em 2017, Naomi chegou a afirmar, em entrevista, que gostaria de ser mãe, e que a ciência a permitia concretizar esse desejo em qualquer altura. No entanto, dois anos depois, assumiu que ainda não estava preparada para o papel.



Agora parece ter mudado de ideias.



"Parabéns à minha filha Naomi pelo nascimento da sua filha, estou muito emocionada porque esperei muito tempo para ser avó", escreveu Valerie Morris-Campbell nas redes sociais.



A super modelo de 50 anos deu a novidade através das redes sociais, onde partilhou uma imagem onde surge a segurar nos pés da bebé.