Naomi Campbell desfila em topless aos 51 anos

03:48

Vânia Nunes

Naomi Campbell chamou para si todos os holofotes no arranque da Semana de Moda de Paris, França, ao pisar a passerelle, aos 51 anos, em topless. A supermodelo foi a grande estrela da marca Off-White e desfilou com um colar de diamantes a cobrir o peito, um blazer e calças de veludo. Propostas para o outono-inverno de 2022 que captaram as atenções dos críticos de moda.









Com 36 anos de carreira, Naomi deixou claro que vai continuar a brilhar na moda e as suas curvas a arrancar suspiros. Este desfile surge depois de a modelo britânica ter sido mãe pela primeira vez, há nove meses. No mês passado, acabou com as dúvidas quanto ao nascimento da bebé. “Ela não foi adotada, é minha filha”, declarou.

A casa Saint Laurent também mostrou as suas propostas para a nova coleção e as rendas estiveram em destaque. A Dior apostou no preto para o desfile de apresentação, assim como a casa Rochas.





Rihanna fez questão de viajar até à capital francesa para assistir na primeira fila ao desfile da Dior e fez furor ao usar um vestido completamente transparente, que deixava em evidência a sua barriga de grávida e também a lingerie reduzida.