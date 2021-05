Naomi Campbell mãe aos 50 anos após diagnóstico de infertilidade

Modelo anunciou que concretizou o sonho de ser mãe e que a bebé chegou na altura certa. Para trás ficou a luta contra o vício do álcool e drogas

29 mai 2021 • 20:22

Aos 50 anos, a supermodelosurpreendeu ao revelar que tinha sido mãe de uma menina., anunciou nas redes sociais, não adiantando mais pormenores sobre o assunto.No entanto, a imprensa internacional avança quepara concretizar o desejo de ser mãe, uma vez que poucos meses antes foi fotografada pelos paparazzi e apresentava uma barriga lisa. A somar a isso, há também. Após a cirurgia, em que foram detetados quistos no útero, ficou a saber que não poderia engravidar de forma natural.Apesar da tristeza, Naomi conformou-se, durante anos, com o diagnóstico, até porque, como fez saber, ela própria não se sentia preparada para ser mãe, devido aos seus problemas de adição., assumiu, explicando não precisar de estar numa relação para concretizar o desejo de ser mãe.O momento ideal para ser mãe chegou agora, depois de a supermodelo ter assumido que deixou para trás uma vida de excessos e que, face à superação, se sentia uma mulher mais madura. Com a chegada da filha, acrescenta uma nova felicidade à sua vida, num momento especial.