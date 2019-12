Natal devolve paz a Sara Carbonero

Jornalista prepara consoada com Iker e os filhos após luta contra drama do cancro

André Filipe Oliveira

É uma fase de paz! Sara Carbonero terminou em novembro os tratamentos de quimioterapia, devido a um tumor nos ovários e, por agora, só está focada na recuperação. O Natal da família de Iker Casillas vai ser, ao que tudo indica, passado em Madrid.Nas redes sociais, a jornalista tem partilhado vários detalhes da decoração alusiva a esta época festiva e não esconde o seu encanto. Esta é uma nova fase para a também modelo e o companheiro, que no último ano viveram dois graves sustos. O guarda-redes sofreu um enfarte do miocárdio que o afastou dos relvados.As últimas imagens de Sara Carbonero no Instagram não deixam quaisquer dúvidas de que recorreu a uma peruca para disfarçar os efeitos resultantes dos tratamentos de quimioterapia. Os fãs estão a acompanhar a par e passo todo o processo e não se cansam de manifestar total apoio.